Publicado 26/04/2024 12:50

Macaé - O Instituto Médico Legal (IML) de Macaé está em busca dos familiares de Jailton Trindade de Jesus, que faleceu após um trágico acidente de moto na RJ-106, na Praia Campista, ocorrido no último domingo (21).



O incidente ocorreu quando a moto em que a vítima estava como garupa colidiu com um veículo Citroen Cactus. Infelizmente, o carona da moto não resistiu aos ferimentos e veio a falecer nesta quinta-feira (25) no Hospital Público de Macaé (HPM), onde estava internado desde o dia do acidente.



As autoridades do IML estão empenhadas em localizar os familiares de Jailton para que possam providenciar o sepultamento digno do corpo. Até o momento, no entanto, nenhum parente foi encontrado.

IML busca familiares de homem envolvido em acidente de moto na Praia Campista, em Macaé Foto: Divulgação