Macaé - A partir da próxima segunda-feira (29), a linha de ônibus T51 Terminal Central x Firmas (Rápido) retomará seu serviço para atender à crescente demanda de passageiros. Um estudo realizado pelo Planejamento da Coordenadoria de Transporte da Mobilidade Urbana identificou os pontos de maior procura, destacando a Cidade Universitária, o Shopping e a região das firmas.

Com o objetivo de oferecer um serviço mais ágil e atender um maior número de usuários, a linha T51 – Rápido terá seu trajeto estendido até a Avenida Aristeu Ferreira da Silva, na altura do posto de gasolina, retornando ao Terminal Central a partir desse ponto.

Segundo Luiz Carlos Moreira, diretor da Coordenadoria de Transporte da Mobilidade Urbana, o retorno dessa linha se deve à demanda crescente na região do polo universitário, do shopping e à iminente instalação de um novo empreendimento médico/hospitalar na área. Essa medida visa proporcionar maior agilidade no transporte urbano para os usuários dessas localidades.

É importante ressaltar que a linha de ônibus T51 Terminal Central x Parque de Tubos continuará operando com seu itinerário habitual.