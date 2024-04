O evento contou com 300 inscritos e 31 associações de Karatê - Foto: Divulgação

O evento contou com 300 inscritos e 31 associações de KaratêFoto: Divulgação

Macaé - O ginásio Juquinha, em Macaé, foi o cenário da emocionante 3ª Etapa Estadual de Karatê no domingo (21). Organizado pela Federação de Karatê Fluminense (FKF) e pela Escola Samara Jardim, o evento contou com o apoio vigoroso da comunidade esportiva local. Cerca de 300 atletas, representando 31 associações, participaram da competição.

O torneio abrangeu diversas categorias, incluindo Kata e Komitê, envolvendo competidores de base, sênior, máster e PCD (pessoas com deficiência).

O prefeito Welberth Rezende marcou presença na abertura do evento, expressando sua satisfação em sediar uma competição de tão grande importância para o Karatê na região. Rezende também destacou os esforços da cidade em promover o esporte, mencionando o Programa Bolsa Atleta, que oferece auxílios mensais de até R$ 1500 a 500 atletas.

Além disso, o prefeito ressaltou os projetos sociais em comunidades locais que incentivam a prática do Karatê, revelando planos para transformar o ginásio Juquinha em um Centro de Lutas.

Samara Jardim, técnica da seleção Carioca da FKF e presidente da Comissão do Norte/Noroeste do Conselho Regional de Educação Física (CREF1), elogiou o esforço dos atletas e dos pais em promover o desenvolvimento por meio do esporte, agradecendo à FKF pelo apoio à realização da etapa em Macaé.

O presidente da FKF, Flávio Alexandre Nascimento, destacou o crescimento da modalidade nas competições realizadas em Macaé nos últimos anos, agradecendo a todos os envolvidos e ressaltando a importância da união para fortalecer o Karatê na região.