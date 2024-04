Os treinamentos ocorrerão nos dias 27 de abril e 4 de maio - Foto: Ilustração

Publicado 20/04/2024 17:23

Macaé - A Secretaria Adjunta de Defesa Civil de Macaé está com inscrições abertas para o curso de “Brigada de Incêndio”, em conformidade com as normas de Segurança do Trabalho. Com uma carga horária de 16 horas, o curso será realizado nos dias 27 de abril e 4 de maio, das 8h às 17h, na base do órgão, oferecendo 30 vagas. Os interessados podem se inscrever através do link disponibilizado.

Segundo Joseferson de Jesus, secretário adjunto de Defesa Civil, o treinamento é aberto ao público em geral, e os participantes terão a oportunidade de atuar voluntariamente junto à Defesa Civil após sua conclusão. Os certificados obtidos serão válidos para quem deseja ingressar nessa área, abrangendo todas as exigências das normas regulamentadoras.

“Esse curso é uma demanda crucial para as operações de emergência da Defesa Civil, visando capacitar mais cidadãos para atuar voluntariamente nas respostas a incêndios na cidade. Nosso objetivo é fortalecer a capacidade de resposta do órgão, que atua como suporte ao Corpo de Bombeiros, aumentando assim o número de pessoas qualificadas para essas operações”, ressaltou o secretário.

A Secretaria Adjunta de Defesa Civil está localizada na Rua Vereador Djalma Sales Pessanha, nº 591, no bairro Novo Botafogo.