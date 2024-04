Seleção busca contratar alunos matriculados a partir do quarto período do curso de direito - Foto: Ilustração

Publicado 19/04/2024 16:38

Macaé - A Justiça Federal do Rio de Janeiro (JF-RJ) está com inscrições abertas para um novo processo seletivo de estagiários de nível superior na área de Direito, com vagas disponíveis para atuação na Subseção Judiciária de Macaé.

Os interessados devem estar matriculados entre o quarto e o oitavo período do curso de Direito em instituições de ensino conveniadas e podem se candidatar para uma carga horária de 20 horas semanais. Além disso, os estagiários selecionados receberão uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 1.000,00, além de auxílio-transporte.

As inscrições estarão abertas no período de 2 a 9 de maio de 2024 e devem ser realizadas através do envio da documentação exigida para o e-mail especificado no edital. O processo seletivo incluirá uma prova escrita e uma entrevista com análise de currículos, marcadas para os dias 3 e 10 de junho de 2024, respectivamente, na sede da 1ª Vara Federal de Macaé.

Os temas abordados na seleção incluem Direito Processual Civil, Direito Previdenciário e Direito do Consumidor. A validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, e o edital completo pode ser consultado para mais informações.