A proposição é de Luciano Diniz, Edson Chiquini e Guto Garcia Foto: Tiago Ferreira

Publicado 17/04/2024 10:12

Macaé - Na mais recente sessão da Câmara Municipal de Macaé, realizada terça-feira (16), foi aprovado um requerimento que sinaliza a urgência em revitalizar a região central da cidade. Proposto por Luciano Diniz (Cidadania), Edson Chiquini (Cidadania) e Guto Garcia (PDT), o documento solicita a criação de uma frente parlamentar dedicada ao desenvolvimento econômico e cultural do centro. O objetivo é elaborar propostas legislativas e dialogar com o Executivo para impulsionar mudanças significativas na área.

Segundo Luciano Diniz, um dos autores do requerimento, a iniciativa surge da constatação do abandono e do perigo crescente que rondam o centro de Macaé, especialmente após o horário comercial. "O Centro tem ficado muito deserto depois das 17h. Percebemos a necessidade de um reordenamento, no sentido de reaquecer o comércio e a cultura no local", afirmou o vereador. Ele convidou seus colegas parlamentares a se unirem ao esforço coletivo.

Além da frente parlamentar, outras propostas ganharam destaque na sessão. Entre elas, está a sugestão de Iza Vicente (Rede) para a implantação do IPTU progressivo no tempo. A medida visa estabelecer uma alíquota progressiva do imposto, levando em conta a função social da propriedade e os interesses coletivos, conforme explica a vereadora. "A ideia é estimular a utilização de imóveis e terrenos abandonados pelos seus proprietários, para que não se tornem abrigo para a proliferação de lixo, pragas e vetores de doenças", destacou.

Outro ponto abordado na sessão foi o requerimento apresentado pelo presidente Cesinha (Cidadania), que busca esclarecimentos do Executivo sobre o atendimento das necessidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Horto. Cesinha ressaltou a importância de garantir que as demandas em atraso não prejudiquem a assistência à população local, cobrando uma atuação eficaz da secretaria de atenção básica.