Programa Melhoria Habitacional vai reaproveitar água das chuvasFoto: Ilustração

Publicado 15/04/2024 14:09 | Atualizado 15/04/2024 14:09

Macaé - Um novo passo foi dado no Programa de Melhoria de Unidade Habitacional em Macaé, com a introdução de um sistema de aproveitamento das águas pluviais em parte das unidades contempladas. Cerca de 20% das residências beneficiadas, totalizando 120 unidades habitacionais, receberão esse sistema, podendo potencialmente ser expandido para toda a cidade. O investimento totaliza R$ 447.826,80, representando um custo médio de R$ 3.731,89 por unidade habitacional.

A decisão sobre a ampliação do projeto está condicionada não apenas a aspectos técnicos, mas também a considerações sobre orçamento, impacto ambiental, necessidades da comunidade e planejamento urbano. A viabilidade da expansão dependerá de uma avaliação completa desses fatores, bem como da análise técnica por parte dos gestores municipais.

A concepção do sistema de captação, armazenamento e aproveitamento das águas pluviais surgiu de pesquisas acadêmicas, sendo posteriormente incorporada ao Programa de Melhoria pela Secretaria Municipal Adjunta de Habitação. Esta iniciativa conta com o apoio de profissionais que desenvolvem estudos relacionados aos recursos hídricos.

Os responsáveis pelo projeto destacam que essa iniciativa não apenas demonstra compromisso com a sustentabilidade ambiental, mas também oferece uma solução prática para os desafios enfrentados pelas áreas urbanas, como alagamentos. O sistema busca reduzir a demanda sobre os sistemas de abastecimento de água potável e aliviar a pressão sobre os sistemas de drenagem urbana, contribuindo para a redução dos alagamentos urbanos.

O Programa de Melhoria, instituído por legislação municipal, visa promover melhorias em condições habitacionais precárias, visando à saúde, segurança e bem-estar das famílias residentes. O financiamento do programa é proveniente do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, com fiscalização contratual realizada pela engenheira Alessandra Schueler. Os beneficiários foram selecionados com base em critérios estabelecidos no cadastro público, aberto a todos os interessados em participar.