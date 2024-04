Integração entre as Polícias Civil, Militar e Federal, juntamente com a Guarda Municipal, tem sido fundamental para esses avanços - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 15/04/2024 12:37

Macaé - Os recentes resultados na área de Segurança Pública de Macaé foram divulgados, revelando uma significativa melhora em relação aos anos anteriores. De cidade classificada como uma das mais violentas em 2022, Macaé agora ostenta o título de uma das cidades de médio/grande porte mais seguras do estado.



Comparando os dados de março de 2023 a 2024, a redução nos índices de criminalidade é notável: uma queda de 90% nos casos de letalidade violenta, 92% nos roubos de veículos, 100% nos roubos de carga e 76% nos roubos de rua. Esses números históricos representam uma das maiores reduções em mais de duas décadas.

A integração entre as Polícias Civil, Militar e Federal, juntamente com a Guarda Municipal, tem sido fundamental para esses avanços. Investimentos significativos nos últimos três anos, como o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), a implantação do Batalhão de Ação com Cães (BAC) e a futura chegada do Grupamento Aeromóvel (GAM) e da Delegacia de Homicídios (DH), demonstram o compromisso com a segurança pública.Além disso, eventos importantes no município, como o Natal Magia, o Réveillon e o Carnaval da Alegria, transcorreram sem incidentes registrados, refletindo o sucesso das operações de segurança durante essas celebrações.