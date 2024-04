Caso foi registrado na Delegacia em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 14/04/2024 10:33 | Atualizado 14/04/2024 10:36

Macaé - Durante um patrulhamento de rotina na comunidade Bosque Azul, a equipe do GAT da Polícia Militar identificou três indivíduos que tentaram fugir ao avistar a aproximação das viaturas. Após um cerco tático, parte da equipe conseguiu abordar um dos suspeitos, que tentou se desfazer de material entorpecente durante a tentativa de fuga.

Todo o material descartado pelo suspeito foi recuperado e apreendido. Em seguida, a equipe conduziu o indivíduo para a 128ª Delegacia de Polícia, delegacia de área responsável, onde o caso foi apresentado à autoridade policial competente.

A ocorrência foi registrada na Rua 11, no bairro Bosque Azul, em frente ao depósito de bebidas, embora houvesse um problema no portal para inserir o endereço exato. As COPs estavam em modo de ocorrência durante toda a ação, sendo que algumas se descarregaram durante o percurso até a delegacia em Rio das Ostras, fato que foi informado ao supervisor, Tenente Queiroz.

Durante a abordagem, foram lidos os direitos constitucionais do suspeito, incluindo o direito de permanecer em silêncio. Além disso, foi utilizada algema de acordo com a súmula vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. O suspeito foi entregue à 128ª Delegacia de Polícia em perfeitas condições físicas e mentais para os procedimentos legais.