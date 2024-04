Os acessos ao app são ilimitados e gratuitos e podem ser realizados de qualquer lugar - Foto: Douglas Smmithy

Os acessos ao app são ilimitados e gratuitos e podem ser realizados de qualquer lugarFoto: Douglas Smmithy

Publicado 13/04/2024 11:02 | Atualizado 13/04/2024 11:05

Macaé - Em um passo significativo em direção à modernização e eficiência no transporte público, a Prefeitura de Macaé apresenta o Cittamobi, um aplicativo revolucionário de mobilidade urbana, como parte do ambicioso Programa Macaé Conectada.

Desenvolvido para atender às necessidades dos cidadãos, o Cittamobi é uma solução tecnológica gratuita que visa tornar mais simples e conveniente o uso do transporte coletivo na cidade. Disponível para download nas principais lojas de aplicativos para dispositivos móveis, tanto para Android quanto para IOS, o app oferece uma gama de recursos inovadores.

Ao instalar o Cittamobi, os usuários terão acesso imediato, na palma de suas mãos, às informações essenciais sobre as linhas de ônibus, pontos de parada e horários de chegada, tudo de forma integrada e em tempo real. Utilizando dados provenientes do GPS dos veículos e conectado às principais operadoras de telefonia móvel, o aplicativo permite que os passageiros planejem suas viagens com precisão, sabendo exatamente quando e onde os ônibus estarão disponíveis.

Além disso, o Cittamobi oferece funcionalidades adicionais, como a possibilidade de roteirizar trajetos, salvar rotas favoritas e identificar os pontos mais frequentemente utilizados. O QR Code do aplicativo estará amplamente disponível em terminais, veículos e pontos de integração, facilitando o acesso dos usuários.

Com uma década de experiência e presença em 337 cidades, atendendo a mais de 25 milhões de usuários, o Cittamobi chega a Macaé para revolucionar a maneira como as pessoas se deslocam pela cidade. Mesmo em áreas sem cobertura de telefonia móvel, o aplicativo continuará funcionando com base nas linhas e horários programados.

Este lançamento representa mais uma etapa do Programa Macaé Conectada, que tem como objetivo modernizar o transporte público municipal. Além do aplicativo, o programa inclui a introdução de uma nova frota de ônibus climatizados, equipados com Wi-Fi e entradas USB para carregamento de dispositivos móveis, bem como a instalação de novos abrigos com pontos de recarga USB e terminais urbanos com acesso à internet.

A entrega de 100 ônibus de última geração em 2023 demonstra o compromisso da administração municipal em proporcionar conforto e praticidade aos usuários do transporte coletivo. Com investimentos em tecnologia de ponta, os novos veículos apresentam um design moderno e sustentável, aliado a recursos que promovem a acessibilidade e a mobilidade de todos os cidadãos.

Com o Cittamobi e as demais iniciativas do Programa Macaé Conectada, a Prefeitura de Macaé reafirma seu compromisso com a modernização e a melhoria contínua da mobilidade urbana, proporcionando uma experiência de transporte mais eficiente e confortável para toda a população.