Nova via interliga Rodovia Amaral Peixoto à Linha VerdeFoto: Divulgação

Publicado 12/04/2024 11:13

Macaé - Com o objetivo de aprimorar a fluidez do tráfego na região, está em andamento a construção de uma nova via de acesso que conectará a Rodovia Amaral Peixoto, localizada nos Cavaleiros, à Linha Verde, na Glória, em Macaé. Esta iniciativa, elaborada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, visa oferecer opções mais eficazes para os condutores, especialmente durante os horários de maior movimento.

Com aproximadamente 400 metros de extensão, a nova via está sendo edificada entre as ruas Maria Francisca Borges Leite, situada em frente à praça do bairro da Glória, e a Vereador Matias Lacerda, que proporciona acesso à Rodovia Amaral Peixoto. A estrada contará com duas faixas de 3,5 metros cada, com um asfalto de alta qualidade e base estruturada.

A infraestrutura da nova via incluirá sinalização e iluminação adequadas, visando garantir a segurança dos usuários. Ademais, a implementação de uma faixa exclusiva para bicicletas tem o intuito de promover a mobilidade na região. Espera-se que essa iniciativa traga melhorias consideráveis para o fluxo de veículos e a qualidade de vida dos moradores.

Além disso, a obra contempla o reflorestamento da área desmatada durante o processo de construção, contribuindo para a preservação ambiental da região. O secretário de serviços públicos, Rodrigo Silva, destacou a relevância desse projeto para a cidade, ressaltando que "essa obra representa um desejo antigo dos técnicos da Mobilidade Urbana e viabilizará uma entrada e saída mais eficiente na Glória".

A construção dessa nova via representa um avanço significativo na infraestrutura viária local e promete trazer benefícios tanto para os moradores quanto para os visitantes de Macaé. Acompanharemos de perto o desenvolvimento desse serviço e manteremos a população informada sobre os próximos passos.