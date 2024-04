Todas as linhas que passam pela região do evento, saindo do Terminal Central, terão reforço - Foto: Douglas Smmithy

Todas as linhas que passam pela região do evento, saindo do Terminal Central, terão reforçoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 11/04/2024 11:42

Macaé - A Coordenadoria de Transporte da cidade anunciou um reforço nas linhas do transporte público urbano para a 7ª edição do Beer Beach Burger, que terá início nesta quinta-feira (11), na orla da Praia dos Cavaleiros.

Todas as linhas que percorrem a região do evento, partindo do Terminal Central, operarão com um aumento na frequência para atender à demanda durante os dias e horários do Beer Beach Burguer.

Para facilitar ainda mais o deslocamento dos participantes, a Coordenadoria incentiva o uso do aplicativo Cittamobi, que fornece informações sobre os horários e rotas dos ônibus em tempo real, permitindo um planejamento mais eficiente para aproveitar o festival.

"Encorajamos as pessoas a optarem pelo transporte público, deixando o carro em casa. Estamos reforçando as linhas para o evento, com ônibus novos que oferecem mais conforto aos passageiros, incluindo ar-condicionado, wifi e acessibilidade, tudo isso por apenas R$1,00 com o Cartão Macaé", destacou o diretor da Coordenadoria de Transporte, Luiz Carlos Moreira.

O festival, organizado pelo Polo Gastronômico de Macaé com o apoio da comunidade local, terá início na quinta (11) e sexta-feira (12) às 18h, no sábado (13) às 16h e no domingo (14) às 12h. Serão 27 estandes distribuídos por três quarteirões, a partir da rua Lindolfo Color.