Partido Rede formaliza setorial de mulheres em Macaé e anuncia pré-candidatas - Foto: Jennifer Ferreira

Partido Rede formaliza setorial de mulheres em Macaé e anuncia pré-candidatasFoto: Jennifer Ferreira

Publicado 10/04/2024 16:12

Macaé - O partido Rede Sustentabilidade Macaé celebrou um marco importante para a representatividade feminina na região. O lançamento do Elo Mulheres em Rede, liderado pela vereadora Iza Vicente, é um passo significativo para promover o empoderamento das mulheres na esfera política municipal.



Durante o evento, Vicente explicou que o Elo Mulheres em Rede é uma plataforma dedicada à defesa dos direitos das mulheres e à formulação de políticas públicas que as favoreçam, reunindo tanto filiadas quanto não filiadas ao partido.



Com a nomeação das coordenadoras do Elo, como Michele Modesto, Shélida Sousa, Kelen Cerqueira e Mônica Oliveira, a Rede Sustentabilidade reforça seu compromisso com a promoção da liderança feminina em Macaé.

Partido Rede formaliza setorial de mulheres em Macaé e anuncia pré-candidatas Foto: Jennifer Ferreira

Além disso, o evento serviu como palco para a apresentação das pré-candidatas femininas para as próximas eleições municipais. Entre elas, destacam-se figuras como Lívia Sá, Michele Modesto, Mônica Oliveira, Adriana Cruz, Priscila Schubert e, é claro, Iza Vicente, todas prontas para representar os interesses das mulheres e da comunidade em geral.



"O protagonismo feminino é essencial e histórico. Estamos aqui para garantir que as vozes das mulheres sejam ouvidas e respeitadas", enfatizou Iza Vicente, reafirmando o compromisso com a causa. Além disso, o evento serviu como palco para a apresentação das pré-candidatas femininas para as próximas eleições municipais. Entre elas, destacam-se figuras como Lívia Sá, Michele Modesto, Mônica Oliveira, Adriana Cruz, Priscila Schubert e, é claro, Iza Vicente, todas prontas para representar os interesses das mulheres e da comunidade em geral."O protagonismo feminino é essencial e histórico. Estamos aqui para garantir que as vozes das mulheres sejam ouvidas e respeitadas", enfatizou Iza Vicente, reafirmando o compromisso com a causa.