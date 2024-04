Evento gastronômico reúne atrações de quinta a domingo, na orla da Praia dos Cavaleiros - Foto: Douglas Smmithy

Evento gastronômico reúne atrações de quinta a domingo, na orla da Praia dos CavaleirosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/04/2024 11:04

Macaé - O Beer Beach Burger, evento já tradicional no calendário de Macaé, retorna em sua sétima edição, prometendo agitar a orla da Praia dos Cavaleiros a partir de quinta-feira (11), até domingo (14). Organizado pelo Polo Gastronômico de Macaé, com apoio da prefeitura local, o evento contará com 27 estandes distribuídos em três quarteirões, a partir da Rua Lindolfo Color. As atividades terão início às 18h na quinta e sexta-feira, às 16h no sábado e ao meio-dia no domingo.



Este ano, o Beer Beach Burger apresenta uma proposta diferenciada, com hambúrgueres inspirados em comidas de rua de diversos lugares do mundo. Segundo Kelly Paiva Saidler, diretora de marketing do Polo Gastronômico, cada associado criou uma receita baseada em elementos representativos de diferentes regiões globais. Além disso, o evento contará com uma infraestrutura ainda melhor, visando o conforto e a segurança dos participantes.

Evento gastronômico reúne atrações de quinta a domingo, na orla da Praia dos Cavaleiros Foto: Ilustração

Entre as opções de cervejas artesanais disponíveis, destacam-se as marcas Hopgargen, Coronel Pafo, Cervejaria Cavaleiros, Cara de Onça, Show de Bola e Ai Vovó. Para os apreciadores de vinho, o Trattoria do Nutte estará presente com suas seleções.



Diversos estabelecimentos participantes apresentarão suas versões do clássico hambúrguer, incluindo opções doces, como o Sweet Pop Burger da Mirabolando e o Parrí Parrí da Lugano. A programação musical do evento também promete animar o público, com shows de bandas locais e apresentações da DJ Luiza Aguiar durante os intervalos.



O secretário adjunto de Turismo, Léo Anderson, destaca a importância do Beer Beach Burger para o turismo de lazer de Macaé, evidenciando o potencial da cidade para eventos gastronômicos que valorizam sua cultura e atrativos naturais. O evento, que já faz parte do calendário oficial da cidade, contribui não apenas para o desenvolvimento econômico, mas também para o enriquecimento cultural e social da região.













Entre as opções de cervejas artesanais disponíveis, destacam-se as marcas Hopgargen, Coronel Pafo, Cervejaria Cavaleiros, Cara de Onça, Show de Bola e Ai Vovó. Para os apreciadores de vinho, o Trattoria do Nutte estará presente com suas seleções.Diversos estabelecimentos participantes apresentarão suas versões do clássico hambúrguer, incluindo opções doces, como o Sweet Pop Burger da Mirabolando e o Parrí Parrí da Lugano. A programação musical do evento também promete animar o público, com shows de bandas locais e apresentações da DJ Luiza Aguiar durante os intervalos.O secretário adjunto de Turismo, Léo Anderson, destaca a importância do Beer Beach Burger para o turismo de lazer de Macaé, evidenciando o potencial da cidade para eventos gastronômicos que valorizam sua cultura e atrativos naturais. O evento, que já faz parte do calendário oficial da cidade, contribui não apenas para o desenvolvimento econômico, mas também para o enriquecimento cultural e social da região.