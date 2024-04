Oficinas vão acontecer em maio no antigo Hotel de Deus - Foto: Ilustração

Publicado 09/04/2024 10:00 | Atualizado 09/04/2024 10:00

Macaé - O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas já está se preparando para as novas oficinas que ocorrerão no mês de maio. As atividades estão agendadas para todas as segundas-feiras, das 14h às 16h, no antigo Hotel de Deus, localizado na Avenida Lacerda Agostinho, 477, bairro Virgem Santa. As inscrições estão abertas até o próximo dia 30 e devem ser realizadas exclusivamente através de um link disponível.

O objetivo principal é oferecer oportunidades e capacitação para os jovens de Macaé´, interessados em ingressar no mercado de trabalho. As oficinas terão início no dia seis de maio e abordarão temas cruciais para a preparação profissional. O primeiro encontro discutirá a "importância da Identidade", seguido pelo Conceito de Trabalho no dia 13 de maio. Em seguida, serão abordadas as temáticas "Elaboração de Currículo" no dia 20 de maio, e "Entrevistas" no dia 27 de maio.

O programa tem como foco capacitar e preparar pessoas inscritas no CADÚnico, com especial atenção aos jovens de 14 a 24 anos que buscam oportunidades no mercado de trabalho. Recentemente, o programa recebeu o reforço de uma assistente social, contratada através de um processo seletivo, demonstrando o compromisso em fortalecer a iniciativa e oferecer suporte qualificado aos participantes.

O lema do programa é proporcionar aos jovens a oportunidade de investir em seu futuro profissional, adquirindo as habilidades necessárias para alcançar seus objetivos e dar o primeiro passo rumo a uma carreira de sucesso.

Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: 22 99101-7581, ou seguir o Instagram do Programa @acessuastrabalhomacae, onde são compartilhadas diariamente vagas e oportunidades de trabalho.