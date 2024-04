Comissão de Macaé avalia proposta de plano de ação para despoluição da Lagoa de Imboassica - Foto: Divulgação

Publicado 08/04/2024 14:21 | Atualizado 08/04/2024 14:21

Macaé - A Comissão Municipal dedicada à despoluição da Lagoa de Imboassica retomou suas atividades recentemente, concentrando esforços na avaliação de novos estudos e propostas visando a restauração gradual da qualidade da água no local.

Esta equipe multidisciplinar é composta por gestores municipais, vereadores de Macaé, pesquisadores do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (NUPEM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e representantes da BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de saneamento na região.

No mais recente encontro, o prefeito Welberth Rezende, do partido CIDADANIA, reiterou o compromisso prioritário da gestão municipal com a despoluição da Lagoa de Imboassica, destacando os investimentos realizados para melhorar o saneamento da cidade.

"Estamos empenhados em alcançar a meta de 'esgoto zero' na Lagoa de Imboassica. A administração municipal está firmemente comprometida em garantir a balneabilidade e proteger nosso valioso recurso natural. Essa missão requer parcerias sólidas com a Câmara Municipal e a universidade (UFRJ), que têm acompanhado de perto o desenvolvimento de nossa cidade ao longo dos anos", enfatizou Welberth Rezende.