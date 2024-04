O material foi apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia de Macaé, onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

Publicado 07/04/2024 10:39

Macaé - Policiais Militares do 32° Batalhão de Polícia de Macaé, em parceria com a Patrulha de Operações com Cães (BAC), realizaram uma operação na Comunidade Lagomar, que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, os agentes procederam à comunidade para realizar uma busca com o cão farejador de armas e entorpecentes. Durante a operação, a Patrulha de Operações com Cães observou uma mudança de comportamento do animal em um terreno abandonado.

Após uma revista minuciosa, os policiais encontraram uma sacola contendo uma grande quantidade de drogas, totalizando 3.600 papelotes de cocaína avaliados em R$20 cada, além de 140 pinos de cocaína no valor de R$60 cada. O prejuízo estimado para o tráfico da região foi de R$ 80.400,00.

Todo o material ilícito foi apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia de Macaé, onde o caso foi registrado para as devidas providências legais.