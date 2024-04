Ação será na Praia dos Cavaleiros - Foto: Douglas Smmithy

Ação será na Praia dos CavaleirosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 05/04/2024 11:08

Macaé - No domingo (7), às 10h, na Praia dos Cavaleiros, acontecerá a 5ª Caminhada pelo Autismo, promovida pela Associação Motivados pelo Autismo de Macaé (Mopam), em celebração ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que ocorreu no dia 2 de abril. O evento, que não conta com o apoio da Prefeitura de Macaé, tem como objetivo principal disseminar informações e reflexões sobre o transtorno, reunindo familiares, amigos e apoiadores da causa.

A presidente da Mopam, Lucia Aglada, ressalta a importância da caminhada para sensibilizar a sociedade sobre o autismo. Segundo ela, estima-se que em Macaé existam cerca de 2.650 pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de acordo com dados da ONU, representando aproximadamente 1% da população local.

O evento também busca oferecer suporte às famílias que recebem recentemente o diagnóstico de autismo, desmistificar concepções equivocadas sobre pessoas com TEA e promover a conscientização contra o preconceito e o bullying, além de reforçar a defesa dos direitos assegurados pela legislação.

Os transtornos do espectro autista (TEA) abrangem diversas manifestações, todas caracterizadas por diferentes graus de limitação na comunicação, interação social e comportamentos repetitivos.

Em Macaé, o tratamento do autismo é oferecido pelo Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil Oficina da Vida (Capsi), que conta com uma equipe multidisciplinar especializada. O Capsi está localizado na Rua da Igualdade, 71, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2796-1352.

A Mopam é uma organização sem fins lucrativos que atua desde 2017, fornecendo suporte, orientação e acolhimento a famílias com pessoas com transtorno do espectro autista em Macaé, além de advogar pelos direitos das pessoas com deficiência.