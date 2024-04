Acordo garante a continuidade dos trabalhos iniciados em dezembro de 2023, que estão sendo executados em Macaé - Foto: Ilustração

Acordo garante a continuidade dos trabalhos iniciados em dezembro de 2023, que estão sendo executados em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 03/04/2024 12:17

Macaé - A construtora Azevedo & Travassos oficializou hoje (1º) a assinatura de um contrato definitivo com a Equinor, no valor de R$ 505 milhões, para a realização das obras do trecho terrestre de 4,5 km do gasoduto do Projeto Raia, na Bacia de Campos. Essa parceria assegura a continuidade dos trabalhos iniciados em dezembro de 2023, que estão sendo conduzidos em Macaé (RJ), seguindo o formato EPCIC (Engenharia, Fornecimento de Equipamentos e Materiais, Construção, Instalação e Comissionamento).

Além da construção do trecho do gasoduto, o escopo de trabalho abrange as instalações de recebimento de gás do Projeto Raia. O contrato é dividido em três partes principais: “Landfall Valve Site”, “Onshore Pipeline” e “Gas Receiving Facilities”, com um prazo de execução estimado em aproximadamente 46 meses.

Em setembro do ano passado, a Equinor anunciou as declarações de comercialidade e os planos de desenvolvimento de dois campos de gás natural – Raia Manta e Raia Pintada – na concessão BM-C-33, na Bacia de Campos. Como operadora do ativo, a empresa norueguesa possui 35% de participação, em colaboração com Repsol Sinopec Brasil e Petrobrás, que detêm 35% e 30% de participação, respectivamente.

O gás produzido pelo Projeto Raia será comercializado por meio de um gasoduto, com extensão total de 200 km, incluindo o trecho submarino, conectando o FPSO a uma estação de recebimento em Cabiúnas, Macaé (RJ). O conceito de desenvolvimento do projeto envolve um FPSO com capacidade para processar gás e óleo/condensado sem necessidade de processamento adicional em terra. Estima-se que o navio terá uma capacidade de produção de 16 milhões de metros cúbicos de gás por dia, com uma média de escoamento prevista de 14 milhões de metros cúbicos de gás por dia.