Aqueles que possuem até 100 animais podem adquirir as vacinas gratuitamente na sede da secretariaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 02/04/2024 10:51 | Atualizado 02/04/2024 10:51

Macaé - Uma nova fase da luta contra a Febre Aftosa se inicia no Estado do Rio de Janeiro, com a Campanha Nacional de Vacinação em pleno vigor desde o dia 1° deste mês até o dia 30. A Prefeitura de Macaé, através da Secretaria Municipal de Agroeconomia, está mobilizando esforços para garantir o sucesso dessa empreitada.

Aqueles que possuem até 100 animais podem adquirir as vacinas gratuitamente na sede da secretaria, localizada no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os criadores devem estar munidos de isopor e gelo para garantir a conservação das doses.

Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro encontra-se na classificação de Zona Livre Com Vacinação, mas a expectativa é que em breve alcance o status de estado livre de febre aftosa sem vacinação. "Nesta última etapa, deverão ser vacinados todos os animais do rebanho, independente da idade", destaca a veterinária Marcelini de Souza Freire Cirino, da Secretaria.

Essa conquista almejada requer o comprometimento de todos os produtores rurais do município, responsáveis por cerca de 90 mil cabeças de gado. A vacinação é obrigatória e o descumprimento das normas pode acarretar em multas e interdição da propriedade.

A Febre Aftosa, uma doença altamente contagiosa causada por vírus, afeta diversas espécies de animais de produção, como bovinos, bubalinos, suínos, caprinos e ovinos. Além das perdas econômicas nos rebanhos afetados, impõe restrições sanitárias que impactam a comercialização de animais e seus derivados a nível municipal, estadual, nacional e internacional.