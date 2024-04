Segundo a corporação, o motorista do veículo informou que saiu da cidade do Rio de Janeiro com destino a Macaé - Foto: Divulgação

Segundo a corporação, o motorista do veículo informou que saiu da cidade do Rio de Janeiro com destino a MacaéFoto: Divulgação

Publicado 01/04/2024 12:13 | Atualizado 01/04/2024 12:14

Macaé - Na madrugada desta segunda-feira (1), uma operação da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de uma considerável quantidade de cocaína, totalizando cerca de 21kg, em uma abordagem realizada no km 203 da BR 101, em Casimiro de Abreu. A ação policial aconteceu após a equipe da PRF detectar um veículo em alta velocidade e com películas escuras, que levantou suspeitas.

Por volta das 5h40, os agentes decidiram acompanhar o veículo, um Renault Sandeiro branco, até a unidade operacional de Casimiro de Abreu, onde foi emitida uma ordem de parada. Durante a abordagem, foi percebido um forte odor de maconha vindo do veículo, além da presença de recipientes para fracionamento de substâncias no banco traseiro.

Após uma inspeção detalhada, os policiais encontraram 20 tabletes contendo uma substância em pó branco, com características semelhantes à cocaína, com a inscrição "RHINO", totalizando aproximadamente 21kg da droga. O condutor, que afirmou ter saído da cidade do Rio de Janeiro com destino a Macaé, juntamente com o veículo, foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras, onde o caso foi registrado e está sob investigação.