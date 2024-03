Revivendo os momentos cruciais da vida de Jesus com realismo - Foto: Divulgação

Publicado 29/03/2024 11:30

Macaé - A Praia de Imbetiba, em Macaé, foi palco de uma das histórias mais significativas da humanidade nesta quinta-feira (28) à noite, com a estreia da encenação da Paixão de Cristo. O espetáculo, que reconta os últimos momentos da vida de Jesus Cristo até a sua ressurreição, cativou os espectadores com uma narrativa emocionante e uma produção imersiva.



Com um elenco composto por 30 pessoas com deficiência (PCD) da Escola Sentrinho, além de atores formados pela Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (Emart) e alunos, a apresentação promoveu uma experiência única de inclusão e arte. O coral 'In Canto' abriu a programação, preparando o cenário para uma noite repleta de emoção e reflexão.

Sob a direção de Ginaldo de Souza e produção de Oscar José, a encenação apresentou um cenário deslumbrante de 20 metros de largura em dois níveis de altura, transportando os espectadores para os tempos bíblicos com figurinos elaborados, cenários realistas e efeitos especiais.



A estreia contou com a presença do renomado ator David Pinheiro, que interpreta o papel de Caifás, e Marcelo Evangelista, que traz à vida as incertezas e angústias de Pôncio Pilatos. A atriz Marcela Jorge também brilhou como Raquel, em uma performance emocionante que ressoou com o público.



O evento contou com o apoio de diversas secretarias e forças de segurança, garantindo uma experiência segura e memorável para todos os presentes. A encenação da Paixão de Cristo em Macaé não só celebra uma história milenar, mas também promove valores de amor, perdão e esperança que ecoam através dos tempos.





