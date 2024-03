Cerimônia de Premiação aconteceu no Rio de Janeiro e município concorreu com o projeto Cartão Educa Mais - Foto: Divulgação

Publicado 28/03/2024 12:27

Macaé - Macaé foi agraciada com o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora – XII Edição, na categoria Compras Governamentais, durante uma cerimônia realizada nesta quarta-feira (27) no Rio de Janeiro. O prêmio foi concedido pelo sucesso do Cartão Educa Mais, um projeto que atende aos programas Auxílio Material Didático e Auxílio Uniforme Escolar.



O prefeito Welberth Rezende expressou sua alegria com a conquista, destacando o impacto positivo do projeto no comércio local e na vida dos estudantes. "Receber o prêmio de melhor cidade em compras governamentais é motivo de grande felicidade. Agora vamos representar o Estado do Rio de Janeiro na etapa nacional. Dedico este prêmio à nossa parceria com o Sebrae e à equipe de servidores envolvidos neste projeto", afirmou Welberth.

O Cartão Educa Mais, em seu segundo ano consecutivo, beneficiou 82 comércios credenciados e cerca de 40 mil alunos da rede pública municipal de ensino entre maio e novembro de 2023. Em 2024, já são 197 estabelecimentos que aderiram ao programa, demonstrando seu sucesso e expansão.



Antônio Alvarenga, diretor do Sebrae Rio de Janeiro, enfatizou que o prêmio busca promover o empreendedorismo e inspirar a disseminação de políticas públicas eficazes. "Macaé é um exemplo notável de desenvolvimento econômico constante em diversas áreas. Espero que na premiação nacional, Macaé também conquiste excelentes posições", acrescentou Alvarenga.



A secretária municipal de educação, Leandra Lopes, ressaltou a importância do prêmio, destacando seus impactos positivos na comunidade. "Ganhar o prêmio Cartão Educação representa a promoção de direitos fundamentais, como uniformes e material didático. Mesmo diante de desafios, a administração pública realizou este feito, beneficiando escolas, alunos, comércios e toda a população macaense", afirmou.



O secretário de Licitação e Contratos, Gustavo Gusmão, destacou que o Cartão Educa Mais consolida um projeto de compras que promove a eficiência econômica e beneficia o comércio local. "O processo de licitação desempenha um papel crucial em iniciativas como essa, transformando realidades em diversas áreas", concluiu Gusmão.



A cerimônia também contou com a presença do secretário adjunto de Educação Básica, Robério Fernandes, da coordenadora de Contratos da Secretaria de Educação, Michele Macedo, e da chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mariana Previtali.





