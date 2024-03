Ouvidoria Geral do município é o principal canal a ser utilizado na formalização de denúncias relacionadas à casos de assédio, entre outros - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 27/03/2024 10:14

Macaé - A Secretaria Adjunta de Recursos Humanos (SEMARH) de Macaé anunciou a criação da Comissão de Conscientização e Prevenção contra Assédio, Discriminação, Intolerância Religiosa e Racismo. Esta iniciativa visa garantir um ambiente de trabalho inclusivo e respeitoso para todos os servidores municipais.

Segundo Aristófanis Quirino, secretário Adjunto de Recursos Humanos, a comissão tem como propósito principal promover a sensibilização e informar os colaboradores sobre a importância do respeito mútuo e da igualdade de oportunidades. "Queremos garantir que todos os envolvidos na administração municipal sintam-se valorizados e respeitados", destacou.

A ênfase da comissão está no caráter orientador e educativo, buscando combater qualquer forma de discriminação, seja ela de gênero, raça, religião ou orientação sexual. "A conscientização sobre esses temas é essencial não apenas para cumprir obrigações legais, mas também para promover o bem-estar físico e emocional de todos os colaboradores", ressaltou Aristófanis.

Para formalizar denúncias relacionadas a casos de assédio, discriminação, intolerância religiosa e racismo, a Ouvidoria Geral do município é o canal recomendado. Aristófanis garantiu total confidencialidade e imparcialidade no tratamento das denúncias, assegurando a proteção dos denunciantes e a devida apuração dos fatos.

"Contamos com a colaboração de todos para disseminar essas informações e contribuir para a construção de um ambiente de trabalho mais justo, ético e inclusivo", concluiu Aristófanis. Esta iniciativa reflete o compromisso da administração municipal de Macaé com a promoção da igualdade e do respeito entre seus colaboradores.