Apresentações acontecem esta semana entre os dias 28 a 31Foto: Rui Porto Filho

Publicado 26/03/2024 12:26

Macaé - Os ensaios para a Paixão de Cristo em Macaé estão em pleno vigor, com os atores dedicando-se arduamente para trazer realismo e emoção à encenação. As apresentações, que reproduzem os eventos que culminaram na crucificação de Cristo, estão agendadas para esta semana, de quinta-feira a domingo (dias 28, 29, 30 e 31 de março), na Praia de Imbetiba. Um cenário imponente, com 20 metros de largura em dois níveis de altura, está sendo montado para receber um elenco de 70 artistas.

A produção está sob a responsabilidade de Oscar José, renomado empresário do ramo, com a direção de Ginaldo de Souza. Antes de cada montagem, a Secretaria de Cultura de Macaé está organizando uma programação especial. Nos dias 28 a 30, às 18h30, o coral Incanto se apresentará. Já no dia 31, domingo de Páscoa, a atividade começará às 17 horas, com uma missa campal conduzida pelo Bispo Dom Luiz Antônio, seguida por outra apresentação do coral, às 18h30.

A encenação, que conta com a participação de cerca de 300 pessoas, incluindo atores formados pela Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (Emart) e alunos da instituição, tem como objetivo oferecer uma experiência marcante aos espectadores. Entre os integrantes, há 30 pessoas com deficiência da Escola Sentrinho de Macaé, destacando o compromisso com a inclusão social.

Alan Rocha desempenhará o papel de Jesus e expressa sua honra em interpretar o icônico personagem pela primeira vez em sua carreira. Ele destaca a relevância de Jesus Cristo em sua história pessoal e ressalta a mensagem de reflexão e transformação que a história traz.

A encenação, segundo Givaldo, revisitará momentos significativos, como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a Santa Ceia, a prisão, a crucificação e a ressurreição, oferecendo reflexões sobre questões políticas e o sofrimento humano.

O autor do texto, Benjamim Santos, alinha-se à visão do diretor, buscando um equilíbrio entre as narrativas tradicionais e a historicidade dos Evangelhos. A tradução em libras será realizada por Priscila Meireles da Silva Almeida, intérprete da Escola Estadual Matias Netto.

O Secretário de Cultura, Leandro Mussi, expressa sua satisfação em poder oferecer novamente este espetáculo emocionante, que promove reflexão, fé e celebração, garantindo que todos que assistirem serão tocados pela mensagem de amor que a peça transmite.