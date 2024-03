As fortes chuvas dos últimos dias têm deixado trechos da estrada com lama, tornando o trajeto inseguro - Foto: Ilustração

Publicado 24/03/2024 07:50 | Atualizado 24/03/2024 08:00

Macaé - A Coordenadoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade de Macaé anunciou na noite de sábado (23), mais uma medida de precaução diante das condições climáticas adversas que assolam a região. A linha de ônibus S13A Frade x Sana teve seu serviço temporariamente suspenso, visando priorizar a segurança dos passageiros.

As fortes chuvas dos últimos dias têm deixado trechos da estrada com lama, tornando o trajeto inseguro, apesar de não estar oficialmente interditada. Por essa razão, a Secretaria de Interior se comprometeu a realizar os reparos necessários para normalizar o serviço o quanto antes.

De acordo com os relatórios da Coordenadoria de Transporte, o céu permaneceu nublado e encoberto, com chuvas de intensidade fraca a moderada. A previsão para as próximas horas é de continuidade desse padrão climático, com chuvas moderadas a fortes previstas até a tarde deste domingo (24).

A Defesa Civil, ciente dos riscos associados às condições climáticas, reforça o apelo para que as populações residentes em áreas de risco permaneçam alertas e evitem áreas interditadas. Também recomenda-se evitar transitar por locais alagados e estar atento aos sinais de deslizamentos e desabamentos.

Em situações de emergência, a população pode contar com a assistência da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, através dos seguintes contatos: Defesa Civil - telefone 199 ou WhatsApp (22) 99103-4275; Corpo de Bombeiros - Telefone 193 ou 2796-0047.