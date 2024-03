Defesa Civil divulgou alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que mantém a previsão de chuvas para este sábado e domingo - Foto: Divulgação

Publicado 23/03/2024 16:45

Macaé - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta preocupante para Macaé, com previsão de chuvas intensas neste final de semana. Com índices superiores a 60mm/h ou até mesmo ultrapassando os 100mm/dia, há um grande risco de alagamentos e transbordamento de rios na região.

Frente a esse cenário desafiador, uma força-tarefa foi acionada pela Prefeitura de Macaé para lidar com os impactos das chuvas, que já deixaram marcas na região. Os registros apontam para 150 milímetros de precipitação na área urbana e impressionantes 380 milímetros na região serrana.

Uma das preocupações centrais é a infraestrutura de abastecimento de água, sendo que a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Glicério foi afetada pelas chuvas, mas já teve seu funcionamento normalizado. O mesmo aconteceu em Córrego do Ouro, onde os serviços foram restabelecidos.

A Secretaria de Mobilidade Urbana também está em alerta, orientando os condutores a redobrarem a atenção ao trafegar pelas vias da cidade e da região serrana, especialmente neste sábado.

Os impactos das chuvas já se fazem sentir, com registros de alagamentos em áreas como a Rua Argentina, no bairro Campo D'Oeste, e a Rua Juriti, no Novo Horizonte. Além disso, bolsões d'água estão sendo observados na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura da entrada do Novo Cavaleiros, Linha Verde e Linha Azul.

Na Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, próximo à rotatória da Avenida Aloísio da Silva Gomes, sentido Rio das Ostras, uma árvore caída bloqueou a via, exigindo medidas emergenciais para desvio do tráfego.

Apesar das adversidades, os terminais de integração dos ônibus do município estão operando, embora com possíveis atrasos. Motoristas foram instruídos a dirigir com cautela, dada a presença de pistas molhadas.