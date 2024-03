Publicado 22/03/2024 14:26

Macaé - Na próxima segunda-feira, dia 25, a Secretaria de Saúde de Macaé dará início à sua campanha anual de vacinação contra a gripe, também conhecida como Influenza. O objetivo principal é imunizar até o dia 31 de maio pelo menos 90% do público-alvo determinado pelo Ministério da Saúde. As doses estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde e de Estratégia Saúde da Família do município.

A iniciativa visa reduzir as complicações, hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. O Dia D de mobilização nacional está marcado para o dia 13 de abril. Para facilitar o acesso, a Secretaria de Saúde implementou postos de vacinação em diversos pontos da cidade, proporcionando assim uma opção mais próxima para a população e diminuindo o tempo de espera nas filas.

As vacinas serão destinadas a diversos grupos prioritários, incluindo crianças, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, professores, povos indígenas, idosos, pessoas com doenças crônicas, entre outros. Para receber a imunização, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, Cartão do SUS, laudo ou receita médica.

Pacientes acamados que são atendidos pelo Programa de Atendimento Domiciliar Terapêutico (PADT) receberão a vacinação diretamente em casa, através deste programa. Já aqueles que não possuem uma Unidade Básica de Saúde de referência podem solicitar a vacinação através do telefone (22) 2796-1622 ou pelo e-mail: acamadosvacinamacae@gmail.com.