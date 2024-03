Governo mobiliza ações preventivas para as chuvas - Foto: Divulgação

Publicado 21/03/2024 14:13

Macaé - Nesta quinta-feira (21), o governo municipal definiu ações imediatas para reforçar os trabalhos preventivos contra os efeitos das chuvas em Macaé. Em uma reunião convocada pelo prefeito Welberth Rezende, o Gabinete de Gestão de Crise delineou estratégias de limpeza e manutenção dos principais sistemas de drenagem da cidade, visando minimizar possíveis impactos.

O prefeito enfatizou a importância dos investimentos em obras de macrodrenagem, que dobraram a capacidade de escoamento das águas pluviais nos pontos mais críticos do município. Agora, o foco está em garantir o funcionamento integrado de todos os sistemas, demandando atenção máxima de todo o governo.

Além disso, Welberth destacou a criação de uma estratégia específica para a região serrana de Macaé, visando agilizar os trabalhos de recuperação de estradas e garantir o acesso dos moradores.

Coordenado pelo secretário de Defesa Civil, Joseferson de Jesus, o Gabinete de Gestão de Crise envolve todas as secretarias do governo, com o objetivo de fornecer assistência imediata a toda a população. Diante do alerta de chuvas intensas nos próximos dias, o governo está preparado para agir em situações de risco.

A reunião também contou com a participação do Superintendente Regional do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Cliton da Silva Santos, evidenciando a integração de esforços entre os órgãos públicos para lidar com as adversidades climáticas.