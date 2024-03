Uma cidade que favorece o ambiente de negócios no mar e na terra, com destaque para o agronegócio - Foto: Ilustração

20/03/2024

Macaé - Macaé, conhecida como um polo petrolífero, vem fortalecendo seu setor agrícola, destacando-se como o maior produtor de grãos do Estado do Rio de Janeiro. A Fazenda Saudade, localizada na região serrana do município, à margem da Rodovia BR-101, é responsável por 60% da produção estadual.

A estratégia da administração municipal é impulsionar os incentivos no campo, visando diversificar a economia além do setor de óleo e gás. Com uma área de três mil hectares, o produtor Gonçalo Meireles Dias lidera a produção de 9 mil toneladas anuais de diversos grãos, incluindo soja, milho, silagem, feijão e arroz. A colheita de soja já teve início, com previsão de exportação de 1.200 toneladas para a China, através do porto de Santos (SP).

"O papel da Prefeitura de Macaé é crucial para o sucesso dos negócios, ao facilitar a interlocução com entidades estaduais e federais. A cidade é reconhecida por suas terras férteis, chuvas regulares e clima propício para a agricultura", destaca Gonçalo.

Além da produção de grãos, a fazenda também se destaca na pecuária, com 2.100 cabeças de gado em confinamento, ocupando a liderança estadual no setor. Investimentos em tecnologia, como GPS e insumos biológicos, têm impulsionado o crescimento da produção, gerando 54 empregos diretos e 30 indiretos.

Um dos marcos para o desenvolvimento do agronegócio é o Centro de Distribuição de Alimentos e Hortifruti no Atacado e Varejo (CEAFA), uma Parceria Público-Privada (PPP), cuja primeira fase está prevista para inauguração no segundo semestre de 2024. O CEAFA será crucial para escoar a produção, atualmente direcionada a outras cidades do estado, para indústrias de beneficiamento e ração, contribuindo para a expansão dos negócios agrícolas em Macaé.