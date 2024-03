Autoridades civis e militares de Macaé e região celebraram a data - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 19/03/2024 19:49

Macaé - Nesta terça-feira (19), autoridades civis e militares de Macaé e região se reuniram para celebrar os 411 anos do antigo Forte de Santo Antônio de Monte Frio, um marco histórico do Exército Brasileiro que representa a origem do atual Forte Marechal Hermes.



A solenidade ocorreu nas instalações da antiga estrutura de defesa, inaugurada em março de 1613. O prefeito Welberth Rezende foi recebido pelo sub-comandante da 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea, o capitão João Lucas Dorigo. Durante o evento, destacou-se a importância histórica do local e a relevância da presença militar para a segurança da cidade.

"O Forte tem um papel significativo na história de Macaé, representando um período importante de sua trajetória como cidade. Além disso, a presença da 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea contribui para fortalecer a segurança de nossa região", afirmou o prefeito.



A cerimônia também incluiu a entrega da Moeda Comemorativa da 9ª Bateria, uma honraria concedida pelo sub-comandante Dorigo a diversas autoridades presentes, incluindo o prefeito Welberth Rezende e o Secretário Municipal de Cultura, Leandro Mussi, além de representantes da Marinha, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.



"Preservar o Forte é fundamental para manter viva a história de Macaé e proteger um patrimônio valioso para a nossa comunidade. É um símbolo do passado e uma garantia para o futuro", ressaltou o sub-comandante.

