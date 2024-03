Os usuários do transporte urbano também contarão com paraciclos para estacionarem suas bicicletas - Foto: Ilustração

Publicado 18/03/2024 17:53

Macaé - A cidade de Macaé se prepara para a inauguração do novo Terminal Cehab, agendada para esta terça-feira (19) às 19h. Com uma área total de mais de cinco mil metros quadrados, o terminal recebeu o nome de Antônio Geraldo Machado da Luz, em homenagem ao servidor público que desempenhou importante papel como fiscal de transportes na Mobilidade Urbana.

Projetado para proporcionar maior eficiência na operação dos ônibus, o novo terminal conta com uma entrada ampla, equipada com escadas e rampas, além de piso tátil e banheiros adaptados de acordo com as normas de acessibilidade para pessoas com deficiência (PCDs).

O piso intertravado utilizado no novo terminal foi reaproveitado do antigo, que foi demolido após ser interditado pela Defesa Civil. O gradil, agora feito de aço e revestido com pintura especial para maior durabilidade, contribui para a segurança e estética do local. Além disso, uma nova rede elétrica foi instalada, incluindo luminárias de LED que proporcionarão maior luminosidade e economia de energia. Para os usuários de transporte urbano que utilizam bicicletas, foram disponibilizados paraciclos para estacionamento adequado antes de realizar a integração no Terminal Cehab.

Em conjunto com a inauguração do novo terminal, a Coordenadoria de Engenharia de Tráfego da secretaria está realizando a revitalização das sinalizações horizontais e verticais no entorno, visando garantir maior segurança viária para veículos e pedestres.