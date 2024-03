"Sábado com mais Saúde" prossegue no município - Foto: Ilustração

Publicado 15/03/2024 10:00

Macaé - O "Sábado com Mais Saúde" continua neste sábado (16), das 8h às 12h, em diversas unidades de saúde de Macaé, incluindo a ESF Aroeira, ESF Botafogo, Casa da Vacina (exclusivamente para vacinação), ESF Centro, ESF Horto, ESF Imbetiba, ESF Malvinas A e C, ESF Malvinas B, ESF Morro de Santana, ESF Morro de São Jorge, ESF Virgem Santa e ESF Cajueiros.

A comunidade terá acesso a orientações sobre prevenção à dengue, atividades coletivas relacionadas à saúde e oportunidade para atualização da caderneta de vacinação, realização de exames de preventivo e testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Além dessas unidades, o Centro de Especialidades Dona Alba oferecerá atendimento com cardiologistas e clínicos gerais. Os atendimentos aos pacientes iniciaram em março e estão programados para continuar até o dia 23 deste mês.

A secretária Adjunta de Atenção Básica, Natália Pires Antunes, destaca que o objetivo é eliminar a fila de atendimentos. "A expectativa é de ampliar o atendimento nos próximos meses para consultas com especialistas em otorrinolaringologia e oftalmologia, além da realização de exames de imagem, como ultrassonografia de abdome total, mamografia e transvaginal", explicou.

No dia 23, os moradores das regiões atendidas pelas unidades ESF Visconde, ESF Campo do Oeste, UBS Novo Horizonte, ESF Praia Campista, UBS Novo Cavaleiros e ESF Imboassica também terão acesso aos serviços de saúde oferecidos, juntamente com o mutirão no Dona Alba.

Já em 6 de abril, as unidades ESF Córrego do Ouro, ESF Frade, ESF Glicério e ESF Trapiche estarão abertas, bem como as unidades ESF Areia Branca, ESF Bicuda Grande, ESF Bicuda Pequena e ESF Sana.