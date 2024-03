A expectativa é que o consumo aproximado seja de duas toneladas de sardinha - Foto: Ilustração

Publicado 14/03/2024 10:02 | Atualizado 14/03/2024 10:02

Macaé - O Polo Gastronômico de Macaé dará início ao seu primeiro evento gastronômico deste ano, o 10° Circuito da Sardinha. A partir desta sexta-feira (15) até o dia 22, os participantes poderão desfrutar das delícias oferecidas pelos 15 restaurantes envolvidos. O evento será encerrado no sábado, dia 23, com um show de samba e choro na orla, a partir das 11h30. Os preços dos pratos variam entre R$25 e R$35.



No dia 23 de março, o encerramento será marcado por uma animada roda de samba. Os músicos incluem Neguinho no violão, Diorninho no surdo, Pê no pandeiro, Andrea cantora, Lita Lopes cantora, Vicente Paula cantor, Merica cantor, além de Jr M Rica, Pará cavaco, Titio Alemão e Jorge Benza cantor.



O presidente do Polo Macaé, Renato Nicoli, espera que o consumo durante o evento atinja aproximadamente duas toneladas de sardinha, resultando em cerca de dez mil pratos preparados, o que impulsionará a economia pesqueira local.



Para o secretário de Turismo, Léo Anderson, o Circuito da Sardinha tem um impacto considerável no turismo local, atraindo tanto turistas quanto moradores da cidade. Esse evento não apenas incrementa a demanda por serviços turísticos, mas também valoriza a identidade cultural da cidade e impulsiona o desenvolvimento econômico regional.



O polo já está planejando futuros eventos, como o Beer Beach Burger, programado para ocorrer entre os dias 11 e 14 de abril, e o 13º Festival Macaé de Cultura e Gastronomia, marcado para os dias quatro a oito de setembro. Essas iniciativas promovem a união entre as famílias macaenses e os visitantes, proporcionando uma experiência cultural e gastronômica diversificada e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da cidade.

Os estabelecimentos participantes incluem Balli Sushi, Bom a Pampa, Cozinha Urbana, Durval, Estação, Feito com Arte, Forneria Giorgio, Gêmeos, Gogowok, Ilhote Sul, Lagostão, Novo Parada, O Zé Gastronomia, São João e Trattoria do Nutte. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Macaé e está registrado no calendário oficial do município.