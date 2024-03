Tico Jardim relatou problemas nas entregas de correspondências nos distritos - Foto: Tiago Ferreira

Publicado 13/03/2024

Macaé - Na última terça-feira (12), durante a sessão da Câmara Municipal de Macaé, o vereador Tico Jardim, do Solidariedade, tomou a frente na busca por soluções para os problemas enfrentados pelos moradores da Região Serrana devido aos atrasos e limitações nos serviços dos Correios. O parlamentar apresentou um requerimento solicitando que a prefeitura atue de forma mais efetiva na regularização desses serviços nos distritos.

Tico Jardim destacou a necessidade de diálogo e medidas concretas para resolver a precariedade do serviço postal na região. Mesmo sendo uma responsabilidade do governo federal, o vereador enfatizou a importância de buscar colaboração por parte do Executivo municipal para atender às demandas da população local.

"Chegou a hora de sentar, conversar e buscar as medidas a serem tomadas. O serviço está precário há anos e quem perde com isso é a população. Esse é um serviço do governo federal, mas a intenção do requerimento é buscar uma forma para que o Executivo possa colaborar", afirmou o vereador Tico Jardim.

O presidente da Câmara, Cesinha, também do Solidariedade, lembrou que a prefeitura já estabeleceu convênios para administrar agências comunitárias na cidade. "Também defendo uma solução para esse problema, pois ficar sem receber correspondências atrapalha bastante", ressaltou Cesinha.

Além da discussão sobre os Correios, os parlamentares aprovaram o pedido para a primeira audiência pública do ano, agendada para a próxima segunda-feira (18). O tema em destaque será a Nova Lei do Silêncio, apresentada no Projeto de Lei do Executivo nº 56/2023. O evento ocorrerá na sede do Legislativo e será transmitido ao vivo pelo canal Câmara de Macaé no YouTube.