Novo PAC: Macaé é contemplada com 6 projetos da saúde, educação e culturaFoto: Ilustração

Publicado 13/03/2024 11:55

Macaé - Macaé se destacou entre os municípios de porte semelhante no Estado do Rio de Janeiro ao ter seis projetos aprovados para receber recursos do governo Federal por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Os projetos abrangem áreas cruciais como educação, saúde e cultura, colocando Macaé em evidência no cenário estadual, com um total de 68 municípios contemplados.

Segundo Simone Sales, diretora executiva da Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de Macaé, a cidade está na vanguarda, com quatro propostas ainda em análise. Macaé obteve uma parcela significativa dos benefícios disponíveis, incluindo a conquista de um Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) para o bairro Lagomar, um dos vinte concedidos ao Estado do Rio.

Na área de saúde, o município será contemplado com uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Campo d'Oeste, com a previsão de atuação de equipes de saúde da família e equipes de saúde bucal. Adicionalmente, está prevista a aquisição de uma Unidade Odontológica Móvel, contribuindo para a expansão dos serviços de saúde no município.

No âmbito educacional, Macaé conquistou três investimentos federais: uma escola de Educação Infantil no bairro São José do Barreto, uma escola de tempo integral no bairro Parque Aeroporto, e a aquisição de ônibus escolares.

Com essas conquistas, Macaé se destaca como um exemplo na captação de recursos e projetos, superando municípios similares como Maricá, Itaboraí e Cabo Frio. O município mostra seu compromisso com o desenvolvimento local, promovendo melhorias significativas nas áreas essenciais para a qualidade de vida da população.