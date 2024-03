Artesanato Presente leva criatividade à orla dos Cavaleiros e à Cidade Universitária - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 12/03/2024 11:09

Macaé - Neste fim de semana, a orla dos Cavaleiros será palco de mais uma edição especial do projeto Artesanato Presente, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. A exposição e venda dos produtos estão programadas para sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 10h às 19h. Além disso, no dia 19 (terça-feira), o projeto estará presente na Cidade Universitária, das 9h às 20h.

A feira, composta por cerca de 15 tendas, oferece uma variedade de produtos e lembranças exclusivas de Macaé. Entre os itens disponíveis, destacam-se mandalas, filtros dos sonhos, amigurumis, peças de crochê, costura criativa, acessórios para adultos e crianças, aromatizadores artesanais, biscuit, decoração em madeira, pinturas em tecido, canecas personalizadas, bijuterias, bolsas e chinelos decorados.

O projeto Artesanato Presente teve seu início em novembro de 2022 e também realiza mostras na Cidade Universitária. Além de proporcionar uma fonte de renda para os artesãos e suas famílias, essa iniciativa fortalece a economia local, estabelece laços culturais entre moradores e turistas, e impulsiona o comércio e o turismo na região. Para mais informações, acesse o Instagram: @artesanatopresente.macae.