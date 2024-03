Iniciativa teve como objetivo retirar os resíduos deixados pelos visitantes na ilha, que vão desde carvão, garrafas plásticas e de vidro, tampinhas, isopor e até pontas de cigarro. - Foto: Divulgação

Publicado 09/03/2024 18:07

Macaé - Neste sábado (09), a Ilha do Francês, um dos principais destinos turísticos de Macaé, passou por um extenso mutirão de limpeza e conscientização ambiental. A Secretaria Adjunta de Serviços Públicos, em colaboração com a Secretaria Adjunta de Pesca e Aquicultura, uniu esforços para remover resíduos deixados pelos visitantes, incluindo carvão, garrafas plásticas, vidro, tampinhas, isopor e pontas de cigarro.



Rodrigo Silva, secretário de Serviços Públicos, ressaltou a necessidade da ação para preservar a beleza natural e a biodiversidade da ilha, um patrimônio ecológico e cultural. "A Ilha do Francês é um lugar paradisíaco, que atrai muitos turistas e moradores, mas infelizmente nem todos têm a consciência de levar o seu lixo de volta", afirmou.

O mutirão resultou na coleta de 215 sacos de 200 litros de lixo, totalizando cerca de 4,3 toneladas de resíduos. Uma equipe composta por 12 trabalhadores utilizou uma variedade de equipamentos, incluindo ceifadeira, implemento de poda, rastelos, ancinhos, forcados, gadanhos, pás, enxadas, foice e facão para realizar a limpeza. O lixo recolhido foi encaminhado para o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR Macaé) para separação e destinação adequada.



Dentre os resíduos coletados, o carvão, o plástico e as pontas de cigarro destacam-se pelo alto potencial de dano ao meio ambiente. O carvão pode comprometer o equilíbrio do solo e a flora local, enquanto o plástico, ao se desintegrar, pode causar intoxicação e morte aos seres marinhos. As pontas de cigarro, praticamente indestrutíveis, liberam mais de 600 substâncias químicas, poluindo água e solo.

O prefeito Welberth Rezende elogiou o trabalho realizado e enfatizou a importância da educação ambiental. Anunciou a continuidade das ações de limpeza na ilha e revelou planos para incentivar o turismo sustentável, envolvendo as empresas de transporte e receptivo. "Queremos que a Ilha do Francês continue sendo um destino turístico de qualidade, mas também de respeito e harmonia com a natureza", concluiu o prefeito.