Município prepara estudo com grupo multidisciplinar para apresentar ao Governo FederalFoto: Divulgação

Publicado 08/03/2024 10:47

Macaé - Mais de 20 empresários, membros da Comissão Municipal da Firjan em Macaé, se reuniram nesta quarta-feira (6) com o prefeito Welberth Rezende e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, para discutir ações voltadas à melhoria do ambiente de negócios e diversificação econômica no município.

Gualter Scheles, coordenador da Comissão, ressaltou a importância do encontro e destacou o protagonismo da Firjan e do município. O prefeito Welberth Rezende enfatizou o estudo em andamento para atrair uma fábrica de fertilizantes, visando reduzir a dependência de importação dos insumos e diversificar a economia local.

Além disso, Welberth mencionou a chegada de novas operadoras no setor de Óleo e Gás, ressaltando a necessidade de fortalecer o encadeamento produtivo. A gerente de Petróleo, Gás e Naval da Firjan, Karine Fragoso, anunciou a estruturação de um evento na cidade sobre petróleo, gás e novas energias, visando discutir potencial, tecnologias inovadoras e capacitação profissional.

O prefeito também informou sobre o andamento das obras do Centro de Convenções, com previsão de entrega para setembro, e abordou temas como a concessão da rodoviária, obras na Estrada de Santa Tereza e relicitação da BR-101. A reunião contemplou ainda questões relacionadas à mobilidade, Macaíba (a moeda social do município), calendário de eventos e segurança pública.