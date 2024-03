Macaé ganha reforço na segurança do trânsito - Foto: Thiago Gadelha

Macaé ganha reforço na segurança do trânsitoFoto: Thiago Gadelha

Publicado 07/03/2024 13:16 | Atualizado 07/03/2024 13:17

Macaé - O trânsito em Macaé, especialmente na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), recebeu um reforço na segurança com a inauguração do Posto de Policiamento Rodoviário de Cabiúnas (PPRV/4.7), ocorrida na quarta-feira (6). Essa iniciativa é fruto de uma parceria entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e a Petrobras, que cedeu toda a infraestrutura para o posto. O secretário de Ordem Pública, Alan de Oliveira, representou o prefeito Welberth Rezende na cerimônia.



O novo posto contará com nove policiais distribuídos em plantões e uma viatura para atuar na prevenção de acidentes de trânsito e outras ações, fortalecendo as forças de segurança na região. A estrutura oferecida pela Petrobras inclui salas, alojamentos, depósitos, refeitório, banheiros e pátio, entre outras áreas.

Macaé ganha reforço na segurança do trânsito Foto: Thiago Gadelha

O capitão Carlos Eduardo da Silva Souza, comandante do Posto de Policiamento Rodoviário de Cabiúnas, ressaltou a importância da parceria com a Prefeitura de Macaé. Ele enfatizou que a colaboração é fundamental para a prevenção de acidentes e para coibir furtos e roubos em rodovias estaduais. Além disso, o posto buscará garantir o uso do cinto de segurança, evitar ultrapassagens em locais proibidos e coibir o tráfego no acostamento.Estrategicamente localizado na rodovia, o posto tem como objetivo prevenir, fiscalizar e reprimir atos relacionados à segurança no trânsito, conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). A intenção é evitar acidentes e minimizar seus efeitos, proporcionando fluidez ao trânsito com o máximo de segurança.O evento de inauguração contou com a presença da comandante do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV), Priscila Baletta, do secretário estadual da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, do gerente geral da Unidade de Negócios da Petrobras na Bacia de Campos, Alex Murteira Celem, e outras autoridades.