Prefeito Welberth Rezende destacou que Macaé cria um ambiente de negócios favorável para o crescimento e consolidação das micro e pequenas - Foto: Divulgação

Prefeito Welberth Rezende destacou que Macaé cria um ambiente de negócios favorável para o crescimento e consolidação das micro e pequenasFoto: Divulgação

Publicado 07/03/2024 12:50

Macaé - Em uma cerimônia realizada no Centro de Convenções, no Rio de Janeiro, Macaé recebeu na quarta-feira (6) o Selo Prata em Referência de Atendimento na Casa do Empreendedor. A premiação, concedida pelo Sebrae, reconhece a qualidade dos serviços prestados pelas Salas do Empreendedor e parceiros da rede de atendimento aos empreendedores locais.

É a primeira vez que Macaé participa do prêmio, e a conquista do Selo Prata ressalta a eficiência do atendimento prestado. O prefeito Welberth Rezende enfatizou o ambiente de negócios favorável criado em Macaé, destacando avanços na desburocratização de projetos nos últimos anos.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Rodrigo Vianna, informou que Macaé concorreu com mais de 60 municípios e recebeu o Selo de Referência Prata. A cidade obteve uma média de atendimento acima de 8, destacando-se pelo maior número de atendimentos no Estado do Rio de Janeiro, totalizando 13 mil.

A Casa do Empreendedor, que tem unidades no Centro e na Serra, desempenhou um papel crucial na conquista do prêmio. O secretário enfatizou o merecimento da premiação devido ao engajamento da equipe, que proporciona atendimento humanizado, com conteúdo e cuidado, aos empreendedores municipais.

Mariana Previtali, chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ressaltou a participação de Macaé em importantes premiações do Sebrae, incluindo a segunda edição do Selo Sebrae de Referência em Atendimento e o prêmio Prefeitura Empreendedora, no qual a cidade é finalista.

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento visa reconhecer e valorizar a qualidade dos atendimentos prestados pelas Salas do Empreendedor. A conquista do Selo Prata pela cidade reforça o compromisso com a integração, fortalecimento e qualificação da rede parceira, além de ampliar a parceria entre a Sala do Empreendedor e o Sebrae nos territórios, melhorando a oferta de serviços ao público empreendedor.

O atendimento na Casa do Empreendedor é realizado de forma presencial ou eletrônica, com foco no Microempreendedor Individual (MEI). O espaço funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h, no Centro (Rua da Igualdade, 154), e em Córrego do Ouro, na sede do Macaé Facilita no Sana (Rua José de Jesus Júnior, 99).