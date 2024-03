32º BPM apresenta resultados notáveis - Foto: Divulgação

32º BPM apresenta resultados notáveisFoto: Divulgação

Publicado 05/03/2024 16:39

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), responsável por Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Quissamã, Conceição de Macabu e Carapebus, celebra uma significativa queda nos índices de criminalidade durante o mês de fevereiro deste ano. O resultado positivo é fruto da integração e trabalho conjunto das Polícias Militar e Civil, em parceria com demais órgãos de segurança pública da Área Integrada de Segurança Pública 32 (AISP32).



Os números impressionam: uma redução de 50% na letalidade violenta; queda expressiva de 85% nos casos de roubo de veículos; redução de 70% nos registros de roubo de rua; e a extinção do roubo de carga, com uma notável redução de 100%.



Ao analisar a série histórica, destaca-se que a letalidade violenta e o roubo de carga atingiram os menores índices da história para o mês de fevereiro. O roubo de rua apresentou o menor número de casos dos últimos 20 anos, além de um aumento nas apreensões e prisões.



As ações ostensivas e investigativas não apenas contribuíram para essas quedas expressivas, mas também resultaram em um aumento significativo de 25% nas apreensões de drogas em comparação com fevereiro de 2023. Destaca-se ainda o maior número de prisões em flagrante, registrando um aumento de 62% em relação ao mesmo período do ano passado.



Contando com o apoio da comunidade, o 32º BPM incentiva o fornecimento de informações sobre delitos e violência anonimamente. Contribua para o combate à criminalidade.