Projeto socioambiental tem realizado a transformação social dos produtores rurais que vivem no localFoto: Divulgação

Publicado 04/03/2024 14:14

Macaé - A empresa Ocyan, em colaboração com a Prefeitura de Macaé e a Fundação Norberto Odebrecht, está promovendo um projeto socioambiental no distrito do Sana, visando fortalecer a agricultura familiar na região. O projeto, vinculado ao Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade (PDCIS), tem o apoio ativo de associações locais, incluindo a Associação de Produtores da Agricultura Familiar do Sana (APAF) e a Associação de Proteção ao Patrimônio Ambiental e Cultural Tororó Sana (APPAC).



Em uma reunião entre representantes da governança do projeto e os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, e de Agroeconomia, Eduardo Jardim, foram discutidas oportunidades, desafios e próximos passos do PDCIS - Sana.

O secretário Rodrigo Vianna destacou a implementação de ações municipais que colaborarão diretamente com o projeto, incluindo a criação de uma cooperativa de agricultores familiares e um Centro de Distribuição de Alimentos (CEAFA), em parceria com a iniciativa privada. Além disso, investimentos em obras de asfaltamento foram mencionados como contribuições para facilitar o escoamento da produção.



O secretário Eduardo Jardim enfatizou os recursos disponíveis para fortalecer a agricultura familiar, incluindo maquinários, investimentos em insumos agrícolas e a distribuição de mudas de banana. Ele destacou que a prefeitura está empenhada em fornecer apoio logístico para os agricultores locais escoarem suas produções.



O projeto, que iniciou suas atividades em 2022, visa promover o desenvolvimento territorial sustentável, buscando o crescimento econômico em harmonia com o meio ambiente e inclusão social. Ações educativas, práticas de conservação ambiental e acesso a inovações e tecnologias para aprimorar os cultivos, como banana, aipim, inhame, citros, hortaliças, café e feijão, fazem parte das iniciativas do projeto.