Publicado 03/03/2024 09:52 | Atualizado 03/03/2024 09:52

Macaé - Macaé liderou neste sábado (2) a campanha nacional do Dia D de combate à dengue, convocando a população a dedicar 10 minutos dos sábados para controlar o avanço dos focos do mosquito Aedes aegypti. Diversas ações foram realizadas, incluindo orientações em unidades de saúde, visitas domiciliares, atendimento de dúvidas e atividades com crianças.



A cidade promoveu ações em diferentes locais, como a Feirinha da Roça, onde uma tenda informativa atraiu crianças e adultos. Houve distribuição de material informativo, conversas sobre os cuidados com a dengue, observação de larvas do Aedes aegypti através de microscópio e conscientização da população. A mobilização também ocorreu em outras áreas da cidade, como a avenida Evaldo Costa, Shopping Plaza Macaé, Colégio Municipalizado Coquinho, bairros Jardim Santo Antônio e Virgem Santa, entre outros.

Campanha é realizada com tema dez minutos contra a dengue Foto: Moisés Bruno H. Santos

A população demonstrou engajamento, com participação ativa, inclusive em áreas onde foram realizadas visitas domiciliares, recuperação de imóveis fechados e distribuição de material informativo. A Secretaria Municipal Adjunta de Atenção Básica destacou a importância da união de esforços entre poder público e população, ressaltando que 95% dos criadouros do mosquito estão em residências. O combate e a prevenção são fundamentais para evitar a propagação da doença.



Equipes intensificaram vistorias em imóveis, terrenos baldios e comércios, buscando recipientes que acumulem água parada. A Prefeitura de Macaé reforçou seu compromisso com a continuidade das ações de combate à dengue, visando a proteção da saúde da população.





