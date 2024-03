Para confirmar a inscrição, o candidato deverá se apresentar no período de 05 a 07 de março, das 9h às 16h, na Cidade Universitária - Foto: Divulgação

Para confirmar a inscrição, o candidato deverá se apresentar no período de 05 a 07 de março, das 9h às 16h, na Cidade UniversitáriaFoto: Divulgação

Publicado 01/03/2024 13:16 | Atualizado 01/03/2024 13:16

Macaé - As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal de Educação em Macaé já estão disponíveis online a partir desta sexta-feira (1º). Os interessados podem se inscrever através do link: Inscrições PSS Educação Macaé. O PSS visa preencher 200 vagas em diferentes categorias, e os candidatos têm até o dia 07 de março para confirmar a inscrição.

Os candidatos devem realizar a inscrição online e, posteriormente, comparecer na Cidade Universitária (Avenida Aloísio da Silva Gomes, n.º 50, Granja dos Cavaleiros) entre os dias 05 e 07 de março, das 9h às 16h, para entregar a cópia de documento oficial de identificação com foto e comprovante de pré-inscrição.

As provas objetivas estão agendadas para o dia 17 de março, das 9h às 12h. O local será divulgado posteriormente no site da Prefeitura. O resultado final será publicado em 28 de março, com previsão de início do contrato em 1º de abril. O processo seletivo prevê a reserva de 10% das vagas para candidatos com deficiência e 20% para candidatos afrodescendentes.

Vagas Oferecidas:

Professor A (38 vagas / 30 horas / R$ 2.325,31)

Professor A – Necessidade Educacional Especial (20 vagas / 30 horas / R$ 2.325,31)

Professor C – Língua Portuguesa (10 vagas / 22 horas e 30 minutos / R$ 2.803,38)

Professor C – Matemática (18 vagas / 22 horas e 30 minutos / R$ 2.803,38)

Professor C – Artes (4 vagas / 22 horas e 30 minutos / R$ 2.803,38)

Professor C – Inglês (6 vagas / 22 horas e 30 minutos / R$ 2.803,38)

Auxiliar de Serviços Escolares (96 vagas / 40 horas / R$ 1.915,13)

Fonoaudiólogo (3 vagas / 40 horas / R$ 6.007,71)

Nutricionista (5 vagas / 40 horas / R$ 6.007,71)