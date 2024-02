Governo apresenta projeto da Praça da Bíblia e reforma do Trevo das Bandeiras - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 29/02/2024 11:19 | Atualizado 29/02/2024 11:32

Macaé - Representantes de instituições religiosas cristãs em Macaé foram apresentados aos projetos de construção da Praça da Bíblia e de reforma do Monumento ao Petróleo, por meio da revitalização do Trevo das Bandeiras, em evento realizado na quarta-feira (28).



O novo design do espaço, localizado nos principais pontos de acesso da cidade, recebeu a aprovação do prefeito Welberth Rezende. Ele enfatizou os esforços do governo em melhorar áreas de convívio e lazer municipais. "Além de renovar uma área simbólica da cidade, o projeto também propõe a criação de um local para reflexão e orações para toda a comunidade macaense", afirmou o prefeito.

Desenvolvido pela equipe de arquitetura da Secretaria Municipal de Infraestrutura, o projeto inclui a instalação da Praça da Bíblia na área paisagística do Trevo das Bandeiras, proporcionando acesso às Linhas Verde e Azul, bem como à Rodovia do Petróleo. O espaço terá estacionamento e área de convívio, integrando-se ao monumento da Bíblia. Além disso, o monumento ao petróleo e o sistema de iluminação serão revitalizados.



Após a aprovação do layout pelos representantes religiosos, o projeto avança para a fase de licitação. Durante a reunião, o prefeito anunciou a realização da segunda edição do AdoraSom, evento que passou a integrar o calendário oficial da cidade em 2023. O evento está marcado para os dias 26 e 27 de abril, na orla da Praia da Imbetiba.