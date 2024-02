A secretária de Cultura do Estado, Danielle Barros, elogiou a iniciativa do município e não descartou replicar a proposta - Foto: Divulgação

A secretária de Cultura do Estado, Danielle Barros, elogiou a iniciativa do município e não descartou replicar a propostaFoto: Divulgação

Publicado 28/02/2024 11:49

Macaé - A Secretaria de Cultura de Macaé realiza o 'Workshop para Credenciamento de Artistas Macaenses', referente ao Chamamento Público nº 009/2023, nesta quinta-feira (29), das 18h às 21h, no auditório do Bloco B da Cidade Universitária. O evento contará com a presença do Secretário de Cultura, Leandro Mussi, e demais autoridades relacionadas ao processo.

O workshop tem como objetivo principal esclarecer dúvidas dos artistas locais sobre o edital de chamamento público. Com o intuito de fortalecer a participação dos artistas na vida cultural da cidade, a prefeitura instituiu o processo de credenciamento, contemplando 27 vertentes culturais, como dança, teatro, orquestra, coral, artesanato, cultura urbana, cultura popular, apresentação circense, stand-up, entre outras.

O edital, disponível no Diário Oficial, oferece cachês variados, de R$ 1.500,00 a R$ 8.400,00, de acordo com a categoria e a experiência do artista. Leandro Mussi destaca o projeto como a maior política pública de cultura não só da cidade, mas também do estado. O cadastro visa atender às necessidades de diversas programações culturais, eventos, oficinas, exposições e outros projetos culturais.

Representantes da Secretaria de Cultura de Macaé estiveram na sede da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro na semana passada para discutir políticas públicas de cultura e credenciamento de artistas locais. A secretária de Cultura do Estado, Danielle Barros, elogiou a iniciativa do município e não descartou replicar a proposta.