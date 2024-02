Enel Identifica 109 Furtos de Energia em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2024 11:06

Macaé - Durante uma semana de operações em Macaé, o projeto Energia Legal, promovido pela Enel com o apoio da Polícia Civil, identificou 109 casos de furto de energia e adulteração em medidores. A iniciativa, que visa combater práticas ilegais relacionadas ao fornecimento de energia elétrica, resultou em uma prisão em flagrante e duas ocorrências policiais registradas.

Entre as irregularidades constatadas durante as operações na região central da cidade, os técnicos encontraram uma ligação direta na rede da Enel em um salão de beleza e adulteração no medidor de um restaurante. No caso do restaurante, a polícia efetuou uma prisão em flagrante sem direito à fiança.

Além das ações de combate ao furto de energia, o projeto incluiu o sorteio de 15 geladeiras e a substituição de 218 lâmpadas por modelos LED, promovendo a eficiência energética. A Enel também ofereceu atendimento móvel para diversos serviços, como solicitação de segunda via de conta e negociação de dívidas, beneficiando 297 clientes.

O Energia Legal, em sua 57ª edição, não apenas combate o furto de energia, mas também promove o consumo consciente, fornecendo dicas de segurança e realizando ações educativas. Além disso, alerta sobre os riscos do "gato" (ligações clandestinas) e incentiva a denúncia de irregularidades por parte da comunidade.

Essas ações conjuntas reforçam o compromisso da Enel em garantir um fornecimento de energia seguro, regular e eficiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.