Publicado 27/02/2024 10:33

Macaé - O governo, representado pelo prefeito Welberth Rezende, o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (NUPEM) e a Câmara de Vereadores se uniram para debater iniciativas e projetos voltados à recuperação da vegetação nativa e à despoluição das águas da Lagoa de Imboassica. O encontro contou com a apresentação de propostas por pesquisadores que integram a comissão formada a partir do trabalho iniciado em 2023 pela Frente Parlamentar para Despoluição da Lagoa de Imboassica.



O foco das propostas é garantir a balneabilidade das águas e a preservação desse importante cartão postal da cidade. Os pesquisadores do NUPEM desempenham um papel crucial nesse processo, fornecendo subsídios fundamentais para a definição de projetos de saneamento e investimentos adequados na região do Pecado e bairros circunvizinhos.

O prefeito Welberth Rezende ressaltou a importância da contribuição do NUPEM e destacou que os estudos apresentados serão a base para novos projetos de saneamento. Essas iniciativas são parte do compromisso do governo em garantir a proteção da Lagoa de Imboassica.

A comissão de análise e estudos é liderada pelo professor pesquisador Francisco Esteves, que enfatizou a relevância da integração entre os poderes Executivo, Legislativo e Academia. O professor ressaltou a oportunidade única de implementar um trabalho inovador e eficaz capaz de enfrentar os desafios ligados à preservação desse ecossistema local.



Os vereadores Luciano Diniz e Iza Vicente também participaram do estudo, contribuindo para a definição de novos projetos de saneamento. A análise, que está alinhada com as metas de investimentos da Parceria Pública Privada (PPP) com a BRK Ambiental, visa implementar soluções integradas e sustentáveis para a região.



Esse esforço conjunto evidencia a importância da colaboração entre setor público, academia e legislativo na busca por soluções eficazes para questões ambientais críticas, fortalecendo o compromisso com a sustentabilidade e preservação dos recursos naturais.