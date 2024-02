Expectativa está alta para as apresentações de Detonautas - Foto: Ilustração

Expectativa está alta para as apresentações de DetonautasFoto: Ilustração

Publicado 24/02/2024 11:04

Macaé - A Praia dos Cavaleiros será o cenário de um dos momentos mais esperados do ano: o Lagoa Rock. A expectativa está alta para as apresentações de Detonautas, Rei Midas e DJ Pitch, que prometem agitar neste sábado (24), o público com suas performances musicais.

"Com grande satisfação, convido a população de Macaé, turistas e visitantes a prestigiarem o já tradicional Lagoa Rock neste sábado. A programação oferecerá entretenimento e diversão, unindo música, arte e natureza. Contamos com a participação de todos para celebrar nossa cultura e o talento dos nossos artistas locais", destacou o secretário de Cultura, Leandro Mussi. O evento integra o calendário de acontecimentos para 2024.

A partir das 10h, os talentosos artesãos de Macaé estarão presentes com uma exibição diversificada de produtos feitos à mão, demonstrando a riqueza artística da cidade. Os estandes permanecerão abertos até às 22 horas. Às 18h30, será a vez do DJ Pitch assumir as pick-ups, garantindo animação com os principais hits do momento.

As atrações musicais continuam a envolver o público. Às 19h30, a banda Rei Midas sobe ao palco, trazendo clássicos do rock e blues que marcaram seus 30 anos de trajetória. Para encerrar a programação com chave de ouro, às 22h30, Detonautas entra em cena, convidando o público a dançar e cantar ao som de seus sucessos.

Durante o Lagoa Rock, diversas secretarias e forças de segurança atuarão. A presença da Guarda Municipal e Policiais Militares, com viaturas estrategicamente posicionadas ao redor do evento, garantirá a tranquilidade. A Secretaria de Saúde montou um esquema especial, com ambulâncias e equipe técnica, enquanto as unidades de emergência operarão normalmente. A segurança viária será mantida pela Secretaria de Mobilidade Urbana ao longo do evento, assegurando a ordem e a fluidez do tráfego.